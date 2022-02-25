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Автор Елена Былкина

Вооружённые силы РФ вошли в Мелитополь: встречали с красными флагами

Силовые структуры

По сообщению Минобороны РФ, армейские подразделения России, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь

Вооружённые силы РФ вошли в Мелитополь: встречали с красными флагами

Город на юге Запорожской области Украины, административный центр Мелитопольского района и центр Мелитопольской агломерации теперь находится под контролем армии РФ.

"Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", — говорится в сообщении Министерства обороны.

Местное население, по информации ведомства, тепло встречали российских военных. Некоторые представители старшего поколения выходили на улицы с красными флагами.

Ранее Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ отметил, что российские военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины. Удары наносятся только по военным объектам страны. Мирным жителям, по словам лидера РФ, нечего опасаться.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир путин
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