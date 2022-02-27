Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым и приказал перевести силы сдерживания на Украине в особый режим боевого дежурства

По словам лидера страны, западные страны вводят экономические ограничения в адрес РФ, а лидеры стран Североатлантического альянса угрожают России.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки российская армия блокировала Херсон и Бердянск, а также взяла под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.