Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым и приказал перевести силы сдерживания на Украине в особый режим боевого дежурства
По словам лидера страны, западные страны вводят экономические ограничения в адрес РФ, а лидеры стран Североатлантического альянса угрожают России.
По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки российская армия блокировала Херсон и Бердянск, а также взяла под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Если сейчас Россия быстро не закроет пройденные тылы, то через какое-то время наши группировки окажутся фактически в состоянии полуокружения, считает военный эксперт Игорь Стрелков.
Если сейчас Россия быстро не закроет пройденные тылы, то через какое-то время наши группировки окажутся фактически в состоянии полуокружения, считает военный эксперт Игорь Стрелков.