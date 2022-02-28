Шойгу: "Ядерная триада" России приступила к боевому дежурству усиленным составом

Руководитель Минобороны России Сергей Шойгу предупредил, что Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Дальняя авиация запустили боевое дежурство усиленным составом.

"В соответствии с его (президента РФ Владимира Путина. — Прим. ред.) приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", — сообщили в Министерстве, передаёт РИА Новости.

Ранее лидер России сообщил о начале военной спецоперации в ЛДНР и на Украине. В данный момент в Белоруссии проходят переговоры между Москвой и Киевом с целью прекратить военный конфликт. Представители Украины уже потребовали вывести войска РФ из соседней страны.