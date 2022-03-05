В Минобороны РФ заявили о чудовищном уровне преступности на Украине

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что на Украине произошёл чудовищный рост уровня преступности, по всей стране идёт волна грабежей и мародерства.

Решение киевской власти о выдаче оружия радикалам и уголовниками привело к чудовищному росту уровня преступности, отметил Мизинцев. По его словам, бандиты пользуются безнаказанностью и попустительством со стороны власти, чтобы бесчинствовать, убивать, грабить и насиловать.

"Страну захлестнула волна грабежей и мародёрства. Украинский народ запуган, зверства нацистов приобрели повсеместный характер", — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Также Мизинцев сообщил, что боевики националистических подразделений удерживают на Украине около пяти тысяч иностранных граждан и не позволяют мирным гражданам покинуть Харьков, где разразилась гуманитарная катастрофа. При этом мэры украинских городов не могут организовать гуманитарные коридоры для вывода гражданских лиц из-за боязни расправы со стороны националистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Её цель — демилитаризация и денацификация страны.