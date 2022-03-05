Армия России захватила украинскую военную базу в Херсонской области

Вооружённые силы России осуществили захват военной базы ВСУ под Херсоном, вынудив украинских военных в спешке покинуть позиции и оставить технику, вооружение и боеприпасы, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российской армии достались боевые трофеи — украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал" и склад с 4,5 тысячами тонн боеприпасов.

Минобороны предполагает, что на этой военной базе тренировались различные подразделения Вооружённых сил Украины — морская пехота, сапёры, связисты, танкисты и артиллеристы.

В настоящее время сапёры обследуют территорию, чтобы ликвидировать мины. Трофейная техника будет направлена на специальную базу хранения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если Европа закроет небо над Украиной, то это приведёт к "колоссальным последствиям для всего мира".

На сегодняшний день российские военные взяли под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировали Мариуполь. Армия России отрезала ВСУ от побережья Азовского моря и соединилась с войсками ДНР и ЛНР. На востоке Украины в окружении ВС РФ находятся города Сумы и Харьков. Что касается Киева, то он блокирован с западной стороны.