Кадыров посоветовал Зеленскому уступить власть Януковичу

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что Владимир Зеленский должен отдать управление Украиной Виктору Януковичу.

Как сообщает РИА Новости, Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу, свергнутому с поста президента в 2014 году, и "уповать на судьбу".

Кадыров уверен, что Зеленский сбежал, "сверкая пятками".

"Ещё не поздно сохранить лицо и постараться достойно пройти путь. Не подставляйте народ. Возвращайтесь, Владимир! Неужели вы хотите выбрать путь Саакашвили и всё оставшееся время бегать, пожёвывая от страха галстук?" — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента РФ Владимира Путина не останавливать спецоперацию на Украине. По его словам, бойцы ВС РФ придерживаются такого же мнения. Он также настаивал на том, что переговоры не нужны.

Европейским странам Кадыров порекомендовал поддерживать дружбу с Россией.