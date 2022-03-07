Минобороны РФ: "Азов*" и СБУ планируют взорвать ядерный реактор в Харькове

СБУ и боевики батальона "Азов*" могут в целях провокации взорвать экспериментальную ядерную установку в Харьковском физико-техническом институте. Как сообщили в Минобороны РФ, это могут сделать для того, чтобы обвинить Россию в ракетном ударе по реактору.

"СБУ и боевики батальона "Азов*" планируют подорвать реактор и обвинить Вооружённые силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке", — цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.

Кроме того, провокация носит характер возможного радиоактивного заражения местности.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что националисты батальона взорвали жилой дом в Мариуполе. Внутри находились женщины и дети. Под завалами оказались 200 человек.

Отряд специального назначения, нацбатальон "Азов"* — подразделение в составе воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Запрещён в РФ.