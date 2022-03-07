Минобороны предъявило доказательства разработки биооружия на Украине

Минобороны России получило от сотрудников украинских биологических лабораторий документы, подтверждающие, что в Незалежной, в непосредственной близости от российской территории, разрабатывались компоненты биологического оружия.

Об этом журналистам заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков:

"В ходе проведения специальной военной операции были обнаружены доказательства того, что киевский режим поспешно пытался устранить следы военно-биологической программы, финансируемой Министерством обороны США, на Украине".

По словам Конашенкова, после начала спецоперации у Пентагона возникли "серьезные опасения" по поводу того, что мир может узнать о секретных биологических экспериментах на территории Украины. Чтобы скрыть нарушение Вашингтоном и Киевом статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического), а также токсинного оружия, Министерство здравоохранения Украины разослало всем биологическим лабораториям указание срочно ликвидировать запасы опасных патогенов. Между прочим, эта инструкция теперь попала в распоряжение российских властей.

"Мы получили документы от сотрудников биологических лабораторий на территории Украины об уничтожении особо опасных патогенов – возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных заболеваний, – которые были предприняты для сокрытия",

Часть полученных документов Министерство обороны опубликовало в воскресенье на своем веб-сайте.

Напомним, уже в конце февраля появились многочисленные слухи о том, что президент России Владимир Путин решил вмешаться в ситуацию на Украине, в частности, потому, что в стране наблюдалась растущая активность секретных лабораторий по производству химического и биологического оружия.

Официальное представительство США на Украине информировало на своем веб-сайте о программе исследований на территории Украины, проводимой Министерством обороны США с 2016 года, которая направлена на снижение биологических угроз.

Помимо информации о программе биоисследований США, к концу февраля с веб-сайта посольства США в Украине можно было загрузить информационные документы об отдельных украинских лабораториях США совместного исследовательского проекта. Однако сейчас доступ к ним заблокирован. Почему – американские дипломаты не поясняют.

Предположения о том, что США должны производить биологическое и химическое оружие в непосредственной близости от границ России, особенно на Украине, восходят к обвинениям, выдвинутым еще в прошлом году Николаем Патрушевым, секретарем Совета Безопасности России, который утверждал, что США будут запускать биологические лаборатории в основном на границах с Россией и Китаем.

Патрушев тогда так ответил на вопрос, намеренно ли Китай вызвал пандемию коронавируса: