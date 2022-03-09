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Автор Ольга Лебедева

Маски сорваны: Минобороны РФ опубликовало украинский план захвата Донбасса

Силовые структуры

Российское Минобороны опубликовало секретный документ нацгвардии Украины, в котором чётко прописан план масштабной наступательной операции в Донбассе.

Как сообщил во время очередного брифинга представитель военного ведомства Игорь Конашенков, она должна была начаться в марте 2022 года. 

Секретный приказ командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана опубликован на сайте Минобороны РФ.

  • Обратите внимание на дату подписания: 22 января 2022 года.
 
 

Приказ был направлен северному киевскому, южному одесскому и западному территориальным управлениям нацгвардии Украины.

По словам представителя Минобороны, речь идёт об обеспечении и переподчинении 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Украины, которая с 2016 года во Львове "натаскивалась" американскими и британскими инструкторами.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы донбасс игорь конашенков
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