Глава ДНР Пушилин: Солдаты ВУ и нацбатов деморализованы и дезориентированы

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщает, что солдаты вооруженных формирований Украины деморализованы и дезориентированы.

"Потерян единый центр управления, командования нет как такового", — заявил глава ДНР.

Однако эти разрозненные группы весьма серьезно вооружены, число боеприпасов очень большое.

"Состояние истерики и безысходности никак не умаляет того вреда, который они наносят территориям Республик" — подчёркивает Пушилин.

Он особо отметил, что сейчас с властями Украины можно о чем-то договариваться, получать какие-то согласие от них, но нельзя гарантировать, что соответствующие команды дойдут до Мариуполя или Волновахи, а также будут выполнены нацбатальонами.

Как рассказывают сами жители Мариуполя, свои же военные открывают по ним огонь, когда мирное население пытается покинуть город. От некоторых требуют деньги, чтобы пропустить к гуманитарным коридорам. Жители пригорода Мариуполя умоляют президента Владимира Зеленского разрешить детям выйти через гумкоридор.

Примерно 2 млн человек из Украины попросили эвакуировать их в РФ, сообщил сегодня, 9 марта МИД России.