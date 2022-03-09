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Автор Дмитрий Плотников

Пушилин объяснил, почему окружённые силы ВСУ продолжают сопротивляться

Силовые структуры

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, почему практически окружённые силы ВСУ продолжают сопротивляться.

Пушилин объяснил, почему окружённые силы ВСУ продолжают сопротивляться

Военнослужащие, оказавшиеся уже почти окруженными в Донбассе, просто боятся сложить оружие.

Целые подразделения украинских сил находятся без связи со штабом. Рассчитывать на помощь им больше не приходится. А вот страх перед нациналистическими батальонами не позволяет им сложить оружие, объясняет глава Донецкой народной республики.

"Уничтожены штабы, которые могли координировать деятельность тех или иных подразделений. По нашей информации, Киев отказался от каких-либо попыток деблокировать те подразделения, которые уже находятся в котлах или полукотлах. Поэтому они предоставлены сами себе", — цитирует Пушилина РИА.

Пушилин уверен в том, что украинские солдаты готовы прекратить полностью сопротивление.

Глава ДНР отмечает, что боекомплекты у них заканчиваются, подвозы пресечены и с нашей стороны, и со стороны населенных пунктов, контролируемых Россией, а отсюда и снижение интенсивности обстрелов.

С начала этих суток силами Республик установлен контроль над населенными пунктами: Ольгинка, Ровнополь, Ивановка. В ходе уличных боев в Мариуполь уничтожено 12 огневых точек противника, из освобожденных домов в которых размещались нацисты, эвакуированы 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает. 

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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