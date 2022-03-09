В Интернете появились снимки первых боевиков "иностранного легиона", приехавших на Украину, убивать за деньги.
Фото обнародовала пресс-служба ВСУ.
"Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны уже на позициях в окрестностях Киева", — гласит подпись к фотографии.
По информации пресс-службы, наемники прибыли из Британии, США, Швеции, Литвы, Индии и Мексики.
А тем временем, украинские ноенацисты по-прежнему не дают мирным согражданам эвакуироваться из Мариуполя и соседних посёлков, выставляя баррикады на гуманитарных коридорах.
"Снять зарплату нам не дали, отключили свет, воду, люди тупо умирают с голоду, нет воды. По магазинам — нет еды. Мы пошли по магазинам — все полки пустые. Нету связи никакой", — плачет жительница из посёлка Виноградное.
По словам украинской гражданки, ВСУ и нацбаты ставят артиллерию прямо среди жилых домов и ведут бой, прикрываясь мирными жителями.
Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.