Иностранные наёмники заняли позиции под Киевом

В Интернете появились снимки первых боевиков "иностранного легиона", приехавших на Украину, убивать за деньги.

Фото обнародовала пресс-служба ВСУ.

"Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны уже на позициях в окрестностях Киева", — гласит подпись к фотографии.

По информации пресс-службы, наемники прибыли из Британии, США, Швеции, Литвы, Индии и Мексики.

А тем временем, украинские ноенацисты по-прежнему не дают мирным согражданам эвакуироваться из Мариуполя и соседних посёлков, выставляя баррикады на гуманитарных коридорах.

"Снять зарплату нам не дали, отключили свет, воду, люди тупо умирают с голоду, нет воды. По магазинам — нет еды. Мы пошли по магазинам — все полки пустые. Нету связи никакой", — плачет жительница из посёлка Виноградное.

По словам украинской гражданки, ВСУ и нацбаты ставят артиллерию прямо среди жилых домов и ведут бой, прикрываясь мирными жителями.