Киевский режим падёт, когда возьмут Мариуполь, заявил военный эксперт

Как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков, Киевский режим падёт, заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Эксперт объяснил URA.RU, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.

"Захват Мариуполя и его полное освобождение от неонацистов имеет двоякое и очень большое значение. Во-первых, будут освобождены и выпущены на свободу все гражданские лица, которые там насильно удерживаются национальными батальонами украинского государства. А во-вторых, если Мариуполь будет захвачен и падёт ещё и Харьков, то для киевского режима это будет означать конец его существования в нынешнем виде", — высказался он.

Отмечается, что силами ЛДНР уже установлен контроль над населёнными пунктами: Ольгинка, Ровнополь, Ивановка. В ходе уличных боёв в Мариуполе уничтожено 12 огневых точек противника, из освобождённых домов, в которых размещались нацисты, эвакуированы 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров позже сообщил, что Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля. По его мнению, российский лидер опередил украинские силы и спас сотни тысяч жизней.