Кадыров пригрозил бандеровцам: словите "пулю в лоб" от чеченского спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что бандеровцы на Украине словят "пулю в лоб" в схватке с чеченским спецназом.

Лидер республики разместил пост в своём Telegram-канале, в котором рассказал, как чеченские бойцы освобождают населённые пункты. Он сделал акцент на том, что жертв среди мирного населения допущено не было.

"Нашим спецназовцам уже не терпится вступить в решающую схватку с бандеровцами и националистами и раз и навсегда покончить с этими преступниками… Сразиться с чеченским спецназом в открытой схватке — это не безоружных женщин и стариков обстреливать. Тут можно и пулю словить в лоб. В конце концов, именно такая участь их и ждёт. В этом нет никаких сомнений", — написал он.

Ранее Кадыров заявил о том, что есть десятки тысяч добровольцев из Чеченской Республики, которые желают участвовать в спецоперации на Украине. Глава Чечни также попросил президента России Владимира Путина не останавливать спецоперацию, по его словам, бойцы ВС РФ придерживаются такого же мнения. Российские войска успешно добиваются поставленных целей, заметил он.

По приказу Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.