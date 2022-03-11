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Автор Игорь Рябов

Спецоперация на Украине войдёт в историю, заявил военный журналист Борзенко

Силовые структуры

Военный журналист Алексей Борзенко заявил, что спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине идёт в соответствии с планом, причём акцент делается на минимальных потерях среди мирных жителей и солдат.

Спецоперация на Украине войдёт в историю, заявил военный журналист Борзенко

"Эта операция уже вошла в историю всех мировых операций и XX, и XXI века. Почему? Потому что это первая и единственная операция, в которой щадится мирное население. Пройдет время, и украинцы поймут, что им сохранили города, им сохранили жизнь, и, по сути дела, операция проходит практически хирургически точно", — сказал журналист в беседе с Телеканалом "360".

По его словам, бойцы Донецкой и Луганской Народных Республик оттянули на себя главные силы украинской армии в то время, позволив южной группировке российских войск выполнять задачи по продвижению на юге Украины.

Борзенко обратил внимание на тактику армии России, которая не "берёт" города, а окружает их и идёт дальше, чтобы взять под контроль узловые точки и дороги.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские военные используют транспорт с символикой Организации Объединённых наций, чтобы перевозить в нём переносные зенитные ракетные комплексы.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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