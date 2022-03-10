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Автор Елена Федорова

Украинские боевики используют транспорт ООН для перевозки ПЗРК, заявили в ДНР

Силовые структуры

Украинские силы перевозят в транспорте с символикой ООН средства ПЗРК, заявил штаб территориальной обороны ДНР.

Украинские боевики используют транспорт ООН для перевозки ПЗРК, заявили в ДНР

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале, отметив, что ранее уже говорилось о похищении автотранспорта ООН из Краматорска.

"Украинские боевики продолжают публиковать доказательства собственных военных преступлений на Украине… Транспорт Организации Объединённых Наций используется боевиками для перевозки средств ПЗРК, которые работают против российской авиации во время операции по демилитаризации и денацификации Украины", — написано в публикации.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев полностью срежиссировал провокацию об "авиаударе" по больнице № 3 в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в атаке.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы днр оон всу украина
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