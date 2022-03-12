Россия ликвидировала военный аэродром в Василькове

Генерал-майор Игорь Конашенков рассказал об успешной ликвидации с помощью высокоточного удара военного аэродрома в Василькове.

Как сообщает ТАСС, военный объект вывели из строя утром 12 марта.

Генерал-майор подытожил успех Вооружённых сил РФ.

"Всего за время операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", — перечислил Конашенков достижения российской армии.

Ранее представитель Минобороны РФ рассказал, как войска Донецкой народной республики взяли Волноваху. По его словам, под контроль ДНР также перешли такие населённые пункты, как Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай. Он отметил, что продвижение в глубину составило порядка шести километров.