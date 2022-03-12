Стрелков: если Россия начнет действовать всерьез, Киеву конец

Европе даже не следует начинать рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС. Такие меры отнюдь не помогут Киеву одержать победу в противостоянии с Россией.

Это заявил экс-министр обороны ДНР, военный эксперт Игорь Стрелков. Он подробно рассказал о ходе специальной операции, а также оценил шансы Киева, если РФ начнет действовать всерьез.

Стрелков уверен, что Евросоюзу пора отказаться от поддержки Киеву, поскольку такие меры не дадут результата. Так, итог спецоперации уже давно предрешен, поскольку, если Россия начнет действовать всерьез, у Украины нет шансов на победу в противостоянии.

"Итог российской спецоперации на Украине практически предрешен. У Украины нет никаких шансов, если мы будем действовать всерьез", — уверен Стрелков.

Он также обратил внимание, что Брюссель и Вашингтон понимают, что киевский режим вряд ли сможет что-либо противопоставить РФ, но продолжают поддерживать ВСУ и нацбаты, несмотря на дальнейшие последствия. США и ЕС также пытаются ослабить РФ при помощи давления, не осознавая, чем это скажется на их экономиках.

Также эксперт дал свой прогноз на ближайшее время.