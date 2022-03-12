EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Стрелков: если Россия начнет действовать всерьез, Киеву конец

Силовые структуры

Европе даже не следует начинать рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС. Такие меры отнюдь не помогут Киеву одержать победу в противостоянии с Россией.

Стрелков: если Россия начнет действовать всерьез, Киеву конец

Это заявил экс-министр обороны ДНР, военный эксперт Игорь Стрелков. Он подробно рассказал о ходе специальной операции, а также оценил шансы Киева, если РФ начнет действовать всерьез.

Стрелков уверен, что Евросоюзу пора отказаться от поддержки Киеву, поскольку такие меры не дадут результата. Так, итог спецоперации уже давно предрешен, поскольку, если Россия начнет действовать всерьез, у Украины нет шансов на победу в противостоянии.

"Итог российской спецоперации на Украине практически предрешен. У Украины нет никаких шансов, если мы будем действовать всерьез", — уверен Стрелков.

Он также обратил внимание, что Брюссель и Вашингтон понимают, что киевский режим вряд ли сможет что-либо противопоставить РФ, но продолжают поддерживать ВСУ и нацбаты, несмотря на дальнейшие последствия. США и ЕС также пытаются ослабить РФ при помощи давления, не осознавая, чем это скажется на их экономиках.

Также эксперт дал свой прогноз на ближайшее время.

"После перегруппировки и пополнения ударных групп — прогнозирую попытку наступления на наиболее важных направлениях: под Киевом и на окружение Донецкой группировки врага", — говорит Стрелков.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы игорь стрелков
Sberbank
Новости
Кадыров: rошмары из самых страшных снов Зеленского всё ближе
Стрелков: если Россия начнет действовать всерьез, Киеву конец
Британия основательно запаслась российскими товарами до введения санкций
Рогозин: жадность западных брендов перевесит их русофобию
Замгендиректора "Аэрофлота" уволился и улетел из России
Зеленский: на данный момент погибло около 1300 украинских военнослужащих
В Хорватии высказались о крушении беспилотника Ту-141
Зеленский объяснил, что для Украины будет считаться победой
Путин рассказал Шольцу и Макрону о нарушениях ВСУ норм гуманитарного права
Русскую консерваторию в Париже переименовали из-за русофобии
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России

Спецслужбы РФ смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса.

Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Экономика и бизнес
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Герои поставили бандеровцев в унизительное положение
Бывший СССР
Россия — "Титаник". В Казахстане считают, что надо выходить из ЕАЭС
Ирина Шлионская Вампирами рождаются, а не становятся, считают эксперты Ирина Шлионская Любовь Степушова Латвия рискует попасть под каток денацификации Любовь Степушова Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов
Общество
Глава Instagram сообщил, когда заблокируют соцсеть
Общество
Дмитрий Нагиев с драматическим пафосом попрощался с согражданами
Скандал с биолабами может привести к снятию санкций — эксперт
Мир. Новости мира
Скандал с биолабами может привести к снятию санкций — эксперт
Последние материалы
Кадыров: rошмары из самых страшных снов Зеленского всё ближе
Стрелков: если Россия начнет действовать всерьез, Киеву конец
Британия основательно запаслась российскими товарами до введения санкций
Рогозин: жадность западных брендов перевесит их русофобию
Замгендиректора "Аэрофлота" уволился и улетел из России
Зеленский: на данный момент погибло около 1300 украинских военнослужащих
В Хорватии высказались о крушении беспилотника Ту-141
Зеленский объяснил, что для Украины будет считаться победой
Путин рассказал Шольцу и Макрону о нарушениях ВСУ норм гуманитарного права
Русскую консерваторию в Париже переименовали из-за русофобии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников