Из 200 прибывших на Украину иностранных наёмников 170 испугались воевать

Из двухсот прибывших на Украину иностранцев-наёмников 170 уже передумали воевать. Об этом сообщил журналист из США Нолан Питэрсон.

Американец заявил, что большинство легионеров не решились принять участие в боевых действиях, поскольку рано утром в воскресенье, 13 марта по их перевалочному пункту был нанесён ракетный удар. Речь о Яворовском полигоне под Львовом.

Напомним, сегодня стало известно, что российские Вооружённые Силы ударили по Яворовскому полигону в Львововской области, где с 2015 года инструкторы блока НАТО обучали националистов ведению войны. Позже в Министерстве обороны России заявили, что при обстреле погибло 180 иностранных наёмников.

Этот случай непременно отрезвит "охотников за головами" из разныхстран, которые едут на Украину, словно на сафари.

А сегодня Зеленский опубликовал видео, где он якобы сегодня посетил госпиталь с ранеными солдатами ВСУ.

Однако на кадрах была замечена врач Инна Дерусова, погибшая ещё 26 февраля. Её смерть подтвердили близкие. Тогда же сам Зеленский присвоил женщине звание Героя Украины посмертно.

Выходит, что опубликованный ролик встречи главы Украины с ранеными 13 марта — очередной фейк. Видео было записано ещё в феврале, до смерти Дерусовой.