Первая реакция Запада на уничтоженный полигон с наёмниками на Украине

Запад живо отреагировал на уничтожение полигона с наёмниками на Украине.

Аналитики отмечают, что это "нокдаун".

Например, политтехнолог Марат Баширов в соцсети отметил: интересно, как Джо Байден будет объяснять гражданам, что американские военные делали на Яворском полигоне.

Сложившая ситуация показывает что у Украины нет никакого глубокого тыла. А если сказать о реакции Запада, то для него это оказалось страшным разочарованием.

Сегодня, 14 марта СМИ Великобритании вышли с пафосными обложками об ударе по полигону с наёмниками под Львовом. Для всех оказалось, что военная операция "ближе, чем писала пресса".

Напомним, 13 марта Армия РФ высокоточным оружием большой дальности нанесла ракетный удар по учебным центрам украинских войск, которые расположены в н. п. Старичи и на полигоне Яворовский во Львовской области.

По данным МО РФ, было уничтожено до 180 иностранцев-наёмников. Ликвидировано иностранное вооружение. В Министерстве добавили, что уничтожение иностранных наёмников продолжится.