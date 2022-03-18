Экс-подполковник СБУ заявил, что "Украина падёт" с Мариуполя

Освобождение Мариуполя станет своеобразным важным символом за борьбу с режимом на Украине, заявил экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, с этого момента начнётся "падение Украины".

Кроме того, экс-полковник подчеркнул, что именно Мариуполь открывает логистический коридор Ростов — Одесса.

"Если Мариуполь взять и открыть эту дорогу, то всё от Таганрога до Херсона будет под нашим контролем. Спокойно запускай караваны с топливом, с гуманитаркой", — пояснил Прозоров в беседе с РИА Новости.

Кроме того, "свободный Мариуполь" станет огромным катализатором для заряда боевого духа в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Он (Мариуполь. — Прим. ред.) был сначала за ДНР, там были события 9 мая 2014 года, потом его взяли нацики, там конкретно националисты рубились. Короче, на Мариуполе много собралось таких узловых моментов, если его взять, то это будет колоссальный подъём боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины", — резюмировал экс-подполковник.