Зеленский: "Пришло время встречаться. Время говорить"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наступил подходящий момент, чтобы вести переговоры и возвращать "территориальную целостность" страны.

Лидер Украины дал оптимистичные прогнозы в своем новом видеообращении.

"Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины", — цитирует слова Зеленского РИА Новости.

После начала спецоперации на Украине российская и украинская стороны провели три раунда переговоров в Беловежской пуще. Личные встречи не привели к существенным сдвигам. Было решено продолжить общение по видеосвязи. Представители Украины не прекращают ежедневные переговоры с Россией в режиме онлайн.

Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский объяснил ранее, что удалось найти взаимопонимание по вопросам о нейтральном статусе Киева и невступлении Украины в НАТО.

Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк спрогнозировал, что переговорный процесс с РФ может затянуться на несколько недель.