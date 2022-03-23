Главврач Новоазовска: украинским националистам в радость стрелять в "скорую"

По словам главврача больницы города Новоазовска Александра Марунченко, украинские националисты часто специально стреляют по медикам, едущим в "скорой", и получают от этого удовольствие.

"Им всласть убить "скорую", подстрелить. Широкино, может, слышали? Было в сентября 2014-го, когда поехали за ранеными. Вот "скорая" едет, а по ней миномет работает, работает, работает. Специально. Но, благо, не подстрелил. Им в удовольствие медиков замочить", — сказал Марунченко представителям прессы.

Также Марунченко высказался по поводу Мариуполя, из которого националисты до сих пор не позволяют спокойно выехать мирным гражданам, используя их в качестве живого щита. По мнению главврача, украинские военные не считают жителей Мариуполя "своими", раз ведут себя по отношению к ним таким образом.

"Украина конкретно город Мариуполь и его жителей не воспринимает как своих. Даже не знаю… Озвучивалось понятие "живой щит". Сказать людям: "Проезжайте", а потом стрелять им в спину? Подлее, наверное, ничего не придумаешь", — сказал Марунченко.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.