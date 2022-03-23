Российские вооружённые силы ведут бой за Новомихайловку, сообщили в Минобороны

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что российские войска ведут бой за Новомихайловку.

"Подразделения российских Вооружённых сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины. В настоящее время ведут бой за овладение населённым пунктом Новомихайловка", — рассказал он на брифинге.

В пятницу, 18 марта, Минобороны проинформировало, что в центре Мариуполя войска ДНР при поддержке Вооружённых сил РФ окружают националистов, ведутся бои.

Уже во вторник, 22 марта, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что Вооружённым силам России и ДНР удалось освободить половину площади Мариуполя.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.