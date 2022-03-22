Половина территории Мариуполя уже освобождена войсками России и ДНР

Вооружённым силам России и ДНР удалось освободить половину площади Мариуполя. Об этом заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

"Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50 процентов минимум освобождено", — рассказал он в эфире Первого канала.

Безсонов также отметил, что украинские силы несут большие потери, однако урон есть и в подразделениях ДНР.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.

В пятницу, 18 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в центре Мариуполя войска ДНР при поддержке Вооружённых сил РФ окружают националистов, ведутся бои.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.