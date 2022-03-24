Кадыров рассказал о переименовании Мариуполя в Ахмат

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой чеченский боец едет на спецавтомобиле по Мариуполю и предлагает после зачистки города от украинских националистов переименовать его в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

"У наших воинов не отнять отваги и полевого юмора! Боец на видео рассказывает, что едет по Мариуполю и что до полного освобождения города осталось совсем немного времени, после чего в шутку предлагает переименовать его в Ахмат", — написал глава Чечни.

На днях Кадыров предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба весёлых и находчивых после завершения спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что киевский режим падёт, когда российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков.