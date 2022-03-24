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Автор Елена Федорова

Киев "припекло": власти Украины не остановят спецоперацию, заявили в Крыму

Силовые структуры

У киевского режима нет шансов остановить спецоперацию на Украине, её цели будут достигнуты, не удастся и затянуть переговоры с РФ, высказался постоянный представитель Республики Крым при Президенте России Георгий Мурадов.

Киев "припекло": власти Украины не остановят спецоперацию, заявили в Крыму

"Киевские власти отчаянно требуют прекращения огня. Значит, "припекло" Киев. В этой ситуации выдвигать условия на переговорах, если они вообще имеют смысл, будет Россия. Затянуть переговорный процесс и остановить спецоперацию киевскому режиму не удастся", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также заявил, что спецоперация завершится только тогда, когда поставленные цели будут достигнуты.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы киев крым россия украина
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