Эксперт по биооружию рассказал об экспериментах в лабораториях США на Украине

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке и Ливии Игорь Никулин прокомментировал Pravda.Ru данные Минобороны РФ о том, что лаборатории США на Украине занимались созданием биооружия.

По словам Никулина, современная наука находится на достаточном уровне развития, чтобы создавать биоружие против населения целых стран.

"Это еще было возможно в середине и начале XX века. А сейчас-то тем более, технологии шагнули намного дальше. Уже создаётся оружие нового поколения, которое будет этнически специфичным и действовать по-разному на разные этносы. Вот чем американцы занимаются на Украине. Они разрабатывают патогены, которые будут смертельными для славян, а для англосаксов, допустим, болезнь будет протекать бессимптомно. Поэтому они занимаются новыми переносчиками в виде птиц, исследуют летучих мышей и изучают генотип славян, славянского этноса", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и бывший консультант президента Дональда Трампа Роджер Стоун подтвердили наличие американских биолабораторий на Украине.