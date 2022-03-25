МО: Раскрыт секретный приказ националистов с планом нападения на Донбасс

Минобороны России удалось заполучить шифровки с секретным приказом командующего национальной гвардией Украины о нападении на Донбасс. Об этом на брифинге подробно рассказал официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Это — секретный приказ командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года. Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе", — сообщил он.

Конашенков сделал акцент на том, что специальная военная операция российских Вооружённых Сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики.

Ранее по приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.