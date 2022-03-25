Генштаб ВС РФ: спецоперация продолжится до полного выполнения всех задач

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что спецоперация России на Украине будет выполнена до конца. Об этом генерал-полковник сказал на брифинге в Москве.

По словам Сергея Рудского, спецоперация продолжится до полного выполнения всех задач, которые были поставлены верховным главнокомандующим страны.

Ранее в Генштабе ВС РФ также рассказали, что западные партнёры Украины снабдили её 5 тысячами единиц вооружения, в которые вошли, помимо прочего, противотанковое оружие и полевая артиллерия.