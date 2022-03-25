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Автор Валентина Севрюгина

Генштаб ВС РФ: спецоперация продолжится до полного выполнения всех задач

Силовые структуры

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что спецоперация России на Украине будет выполнена до конца. Об этом генерал-полковник сказал на брифинге в Москве. 

По словам Сергея Рудского, спецоперация продолжится до полного выполнения всех задач, которые были поставлены верховным главнокомандующим страны. 

Ранее в Генштабе ВС РФ также рассказали, что западные партнёры Украины снабдили её 5 тысячами единиц вооружения, в которые вошли, помимо прочего, противотанковое оружие и полевая артиллерия. 

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
россия украина сергей рудской
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