В Генштабе ВС РФ уточнили, какое оружие Киев получил от Запада

Западные партнёры Украины снабдили её 5 тысячами единиц вооружения, в которые вошли, помимо прочего, противотанковое оружие и полевая артиллерия. Такие данные предоставил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"С началом боевых действий странами Запада киевскому режиму поставлено 109 орудий полевой артиллерии, 3800 противотанковых средств в том числе ПТРК "Джавелин", "Милан", "Конкурс", РПГ "Энлав", "М-72", "Панцерфауст-3", 897 ПЗРК "Стингер" и "Игла", — перечислил Рудской во время брифинга.

Помимо этого, Рудской проинформировал о ликвидации большей части "Буков М1" и С-300. Он рассказал, что их имеющихся в наличии 180 комплексов ПВО "Бук М1" и С-300 российскими войсками к настоящему моменту уничтожено уже 148 единиц, а из 300 радиолокационных станций различного назначения ликвидировано 117 штук.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.