В Минобороны РФ заявили об уничтожении за сутки 36 военных объектов Украины

Более трёх десятков объектов ВСУ уничтожено российской авиацией и ракетчиками за последние сутки, заявили в Минобороны РФ.

"В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины",- сообщил 28 марта Telegram-канал российского военного ведомства.

По информации Минобороны, удары нанесены, в частности, по двум пунктам управления, двум складам ГСМ, а также 23 районам скопления военной техники ВСУ. Также поражены два зенитно-ракетных комплекса т одна установка РСЗО.

Сообщается, что авиацией и ПВО ВС РФ за сутки сбито в воздухе четыре бомбардировщика Су-24 украинских ВВС над Черниговской областью и истребитель Су-27 в окрестностях Краматорска. Уничтожено 19 беспилотников. Кроме того, в районе аэродрома Чернобаека в Херсонской области удалось сбить в воздухе пять ракет украинской РСЗО "СМЕРЧ".

Всего за время спецоперации на Украине российские военные уничтожили 308 беспилотников, свыше 1700 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок РСЗО, более 700 артиллерийских орудий и минометов, а также 1557 единиц военного спецавтотранспорта ВСУ.