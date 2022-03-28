Омбудсмен ДНР призвала обратить внимание на пытки пленных на Украине

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила о нарушениях прав человека пленных на Украине. Она обратилась к международным организациям, в частности, в ООН, с просьбой принять меры, чтобы прекратить пытки и истязания людей, попавших в плен к бойцам украинских военных подразделений.

Главным образом Морозова говорит о появившейся в интернете видеозаписи, где украинские националисты избивают и стреляют в людей.

"Это военное преступление, которое украинские боевики, оставаясь безнаказанными, даже не пытаются скрывать", — подчеркнула омбудсмен.

Морозова добавила, что подобные действия противоречат Конвенции о правах человека. Она надеется, что именно международные миссии обратят на это внимание.