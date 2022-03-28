Мариуполь перейдёт под контроль ДНР в ближайшее время, заявил Пушилин

Мариуполь может быть взят под контроль ДНР в самое ближайшее время, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Идёт зачистка уже и центральных районов, основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь". Там серьёзные укрепления, но наши ребята, думаю, в самое ближайшее время ситуацию поправят, и мы тогда сможем сказать, что город полностью под нашим контролем", — сообщил он.

Ранее в ДНР рассказали об украинских снайперах, засевших в жилых домах Мариуполя. Ополченец республики заявил, что недавно ими был убит мирный житель.

До этого член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин предсказал, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.