EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Мариуполь перейдёт под контроль ДНР в ближайшее время, заявил Пушилин

Силовые структуры

Мариуполь может быть взят под контроль ДНР в самое ближайшее время, заявил глава республики Денис Пушилин.

Мариуполь перейдёт под контроль ДНР в ближайшее время, заявил Пушилин

"Идёт зачистка уже и центральных районов, основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь". Там серьёзные укрепления, но наши ребята, думаю, в самое ближайшее время ситуацию поправят, и мы тогда сможем сказать, что город полностью под нашим контролем", — сообщил он.

Ранее в ДНР рассказали об украинских снайперах, засевших в жилых домах Мариуполя. Ополченец республики заявил, что недавно ими был убит мирный житель.

До этого член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин предсказал, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы днр россия украина денис пушилин
Sberbank
Новости
Wall Street Journal: Романа Абрамовича пытались отравить
Генсек ООН Гутерриш осудил Байдена за слова в адрес Путина
Аналитик рассказал о неожиданном последствии отказа стран G7 от российского газа
Кто виноват в конфликте Уилла Смита и Криса Рока?
Безруков восхитился поступком Смита на вручении "Оскара"
Захарова указала на подконтрольность Украины Вашингтону
Евгений Сатановский о хитром расчёте Запада после заморозки российских активов
Американцы назвали Байдена позором для США
Мариуполь перейдёт под контроль ДНР в ближайшее время, заявил Пушилин
Кинокритик Москвитин об оскароносном фильме "Кода": "Победа гуманизма"
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Происшествия
Песков назвал чудовищными кадры с пытками российских военных на Украине
Любовь Степушова Баку и Ереван открывают против РФ второй фронт в Нагорном Карабахе Любовь Степушова Усам Оздемиров Успех противостояния Западу несовместим с логикой неоколониализма Усам Оздемиров Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать Третью мировую войну
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Политолог Кортунов: Россия сделала уступку в переговорах с Украиной
Мир. Новости мира
Политолог Кортунов: Россия сделала уступку в переговорах с Украиной
Последние материалы
Баку и Ереван открывают против РФ второй фронт в Нагорном Карабахе
Кто виноват в конфликте Уилла Смита и Криса Рока?
Безруков восхитился поступком Смита на вручении "Оскара"
Захарова указала на подконтрольность Украины Вашингтону
Евгений Сатановский о хитром расчёте Запада после заморозки российских активов
Американцы назвали Байдена позором для США
Мариуполь перейдёт под контроль ДНР в ближайшее время, заявил Пушилин
Кинокритик Москвитин об оскароносном фильме "Кода": "Победа гуманизма"
Times сообщил о записке Зеленского, переданной Путину через Абрамовича
"Одноклассники" представили портрет нового пользователя
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников