Украинские снайперы убивают жителей Мариуполя, рассказали в ДНР

В ДНР рассказали об украинских снайперах, засевших в жилых домах Мариуполя. Ополченец республики заявил, что недавно ими был убит мирный житель.

"Работают снайперы Украины с той стороны (Проспекта строителей — ред.), гражданского вот застрелили недавно, может, тридцати-сорока лет", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.