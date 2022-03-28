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Автор Игорь Рябов

В подвалах Мариуполя найдены тела жертв украинских националистов

Силовые структуры

В подвалах зданий Мариуполя российские военные нашли тела мирных граждан со следами пыток, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В подвалах Мариуполя найдены тела жертв украинских националистов

По его словам, найденные в подвалах тела гражданских лиц покрыты следами пыток и неонацистскими символами, в том числе свастикой. Люди, которым удалось выбраться из Мариуполя, рассказали военнослужащим армии РФ о том, как украинские неонацисты загнали женщин с детьми в подвалы и забрасывали их гранатами, отметил Мизинцев.

Также представитель Минобороны РФ рассказал, что под Харьковом националисты из миномётов стреляли в людей, которые стояли в очереди у магазинов, банкоматов и пунктах выдачи продовольствия. В результате инцидента погибли три человека, ещё более 10 получили ранения.

Мизинцев подчеркнул, что киевский режим давно устраивал геноцид собственного народа, однако теперь террор против мирных граждан достиг невиданных масштабов. И всё это происходит на фоне поддержки со стороны США и стран Евросоюза. Благодаря им на Украине "воинские подразделения с символикой Третьего рейха" состоят в ВСУ и уничтожают все, что не соответствует их бесчеловечной нацистской идеологии, добавил представитель оборонного ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, чтобы "скорректировать" стратегию чеченских бойцов по захвату города.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина михаил мизинцев
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