В Мариуполе встретились Пушилин и Кадыров

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что встретился в Мариуполе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Лидеры республик обсудил планы по дальнейшему взаимодействию в рамках зачистки города от украинских националистов.

"Выразил [Кадырову] огромную признательность за то, что плечом к плечу с нашими защитниками бойцы из Чеченской Республики изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса. Обсудили планы по дальнейшему взаимодействию, в том числе и после окончания боевых действий", — написал Пушилин в Telegram.

Он отметил, что вручил Кадырову орден Дружбы "за личный вклад в дело освобождения Донбасса".

В понедельник, 28 марта стало известно, что Кадыров прибыл в Мариуполь, чтобы скорректировать стратегию зачистки города от украинских националистов и поднять боевой чеченских бойцов, которые принимают активное участие в спецоперации на Украине.

В этот же день Пушилин сообщил о зачистке центральных районов Мариуполя. По его словам, основные силы националистов сконцентрированы на территории предприятия "Азовсталь". Несмотря на то, что враг серьёзно укрепился на заводе, в самое ближайшее время город полностью перейдёт под контроль ДНР и России, подчеркнул Пушилин.