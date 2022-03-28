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Автор Игорь Рябов

В Мариуполе встретились Пушилин и Кадыров

Силовые структуры

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что встретился в Мариуполе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Лидеры республик обсудил планы по дальнейшему взаимодействию в рамках зачистки города от украинских националистов.

В Мариуполе встретились Пушилин и Кадыров

"Выразил [Кадырову] огромную признательность за то, что плечом к плечу с нашими защитниками бойцы из Чеченской Республики изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса. Обсудили планы по дальнейшему взаимодействию, в том числе и после окончания боевых действий", — написал Пушилин в Telegram.

Он отметил, что вручил Кадырову орден Дружбы "за личный вклад в дело освобождения Донбасса".

В понедельник, 28 марта стало известно, что Кадыров прибыл в Мариуполь, чтобы скорректировать стратегию зачистки города от украинских националистов и поднять боевой чеченских бойцов, которые принимают активное участие в спецоперации на Украине.

В этот же день Пушилин сообщил о зачистке центральных районов Мариуполя. По его словам, основные силы националистов сконцентрированы на территории предприятия "Азовсталь". Несмотря на то, что враг серьёзно укрепился на заводе, в самое ближайшее время город полностью перейдёт под контроль ДНР и России, подчеркнул Пушилин.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы денис пушилин рамзан кадыров
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