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Автор Юлия Миленина

CNN: американские военные регулярно встречаются с украинскими солдатами в Польше

Силовые структуры

В Польше находятся американские и украинские солдаты, которые регулярно взаимодействуют по вопросам, связанным с поставками военной помощи США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на анонимного представителя Белого дома.

CNN: американские военные регулярно встречаются с украинскими солдатами в Польше

По данным телеканала, на территории Польши американцы обучают украинских военных пользоваться иностранным оружием. Как отмечается в материале, американский лидер Джо Байден отверг предположения о том, что войска США, дислоцированные в Польше, впоследствии отправятся на территорию Украины.

"Мы говорили лишь о помощи в обучении украинских войск, которые находятся там. Таков контекст", — приводит CNN комментарий президента США.

При этом несколько дней назад Байден заявлял, что американские военные смогут увидеть "героизм украинцев", когда "окажутся там". Однако в Белом доме по-прежнему утверждают: на фоне российской спецоперации США не собираются направлять свой войска на украинские земли.

Ранее американский журналист Гленн Гринвальд в своём блоге предположил, что Байден может использовать Украину в качестве "расходного материала" для противостояния с РФ.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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