Сенатор Цеков: Россия не оставит без защиты освобождённые территории Украины

Власти России обязательно возьмут под свою защиту освобождённые в ходе специальной военной операции территории Украины. Об этом сообщил сенатор от крымского региона, член Совфеда Сергей Цеков.

Он отметил в интервью РИА Новости, что РФ также не бросит мирных жителей, которые проживают на этих землях.

"Освобождённые территории Украины будут защищены. Никто не уйдёт, не обеспечив защиту населения", — подчеркнул политик.

Сенатор добавил, что российская спецоперация будет продолжена до тех пор, пока армия РФ не выполнит все поставленные президентом Владимиром Путиным задачи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что главные цели спецоперации на Украине — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация страны, устранение военной угрозы, которая исходит с территории Украины из-за её освоения государствами, входящими в состав НАТО.