Ведётся зачистка центральных районов Мариуполя, заявил Пушилин

Подразделения ДНР проводят зачистку центральных районов Мариуполя, продолжается эвакуация мирных граждан, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Наши подразделения, тем не менее, продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутувку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты, как живым щитом", — рассказал он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что большая часть Мариуполя уже перешла под контроль российских военных.

До этого член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин предсказал, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.