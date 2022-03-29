Подразделения ДНР проводят зачистку центральных районов Мариуполя, продолжается эвакуация мирных граждан, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Наши подразделения, тем не менее, продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутувку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты, как живым щитом", — рассказал он.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что большая часть Мариуполя уже перешла под контроль российских военных.
До этого член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин предсказал, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.