Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что большая часть Мариуполя уже перешла под контроль российских военных.
Лидер республики сообщил об этом в своём Telegram-канале.
"Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских вооружённых сил", — написал он в публикации.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь может быть взят под контроль ДНР в самое ближайшее время. Он также сообщил о том, что идёт зачистка уже и центральных районов.
До этого член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин предсказал, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.