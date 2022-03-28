Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных, заявил Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что большая часть Мариуполя уже перешла под контроль российских военных.

Лидер республики сообщил об этом в своём Telegram-канале.

"Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских вооружённых сил", — написал он в публикации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь может быть взят под контроль ДНР в самое ближайшее время. Он также сообщил о том, что идёт зачистка уже и центральных районов.

До этого член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин предсказал, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.