МИД Украины требует запретить букву Z

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал у мирового сообщества отказаться от латинской буквы Z, ставшей пророссийским знаком или символом поддержки спецоперации.

"Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z", - написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Впервые эти знаки стали появляться на российской технике, привезенной на спецоперацию на Украине. Как затем пояснили в Минобороны, это не обозначение принадлежности к какому-либо округу, а выражение позиции - Zа мир, Zа победу. Кроме того, чуть меньшей популярностью пользуется латинская буква V, расшифровка которой - "Сила V правде".