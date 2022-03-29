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Автор Мирослав Марков

МИД Украины требует запретить букву Z

Силовые структуры

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал у мирового сообщества отказаться от латинской буквы Z, ставшей пророссийским знаком или символом поддержки спецоперации.

"Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z", - написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Впервые эти знаки стали появляться на российской технике, привезенной на спецоперацию на Украине. Как затем пояснили в Минобороны, это не обозначение принадлежности к какому-либо округу, а выражение позиции - Zа мир, Zа победу. Кроме того, чуть меньшей популярностью пользуется латинская буква V, расшифровка которой - "Сила V правде". 

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Александр Артамонов
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