В Чёрном море создана реальная угроза, сообщил Шойгу

Глава минобороны России Сергей Шойгу сообщил о бездумном применении Киевом вооружений, которые создают реальные угрозы, в том числе в Чёрном море.

"Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах… В Чёрном море создана реальная угроза гражданскому судоходству", — рассказал он на селекторном совещании.

Кроме того, он проинформировал, что "турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор".

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что британские военные корабли скоро войдут в Чёрное море, чтобы обеспечить поддержку Украины. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с российскими пранкерами, которые говорили от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.