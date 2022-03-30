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Автор Екатерина Широкова

Основатель "Азова"* признал: многие бойцы батальона патриоты-националисты

Силовые структуры

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий, а по совместительству основатель полка "Азов"*, против которого в России возбудили уголовное дело, признал, что действительно в батальоне много националистов.

Основатель "Азова"* признал: многие бойцы батальона патриоты-националисты

Однако Билецкий подчеркнул, что при этом они очень любят Украину и являются истинными патриотами.

"Азов"* является "хребтом обороны Мариуполя", — пояснил экс-депутат в беседе с газетой Financial Times. — Большинство бойцов "Азова"* патриотичны, многие из них националисты".

Кроме того, основатель полка считает, что много украинцев и среди мирного населения, которые придерживаются этого мнения. Более того, Билецкий подчеркнул, что среди них можно найти и представителей других национальностей.

* Украинский националистический полк "Азов" признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.

Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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