Боец "Азова"* объяснил, почему пошёл в нацбатальон: в ВСУ "вообще бардак"

Боевик украинского нацбатальона "Азов"* Алексей Смыков, который сам сдался армии ДНР, заявил, что попал в полк, потому что проходить срочную службу на Украине — это "хуже, чем тюрьма".

Как рассказал Смыков, если бы он не явился в военкомат, когда его призвали, то ему "светило" уголовное наказание. Однако, по словам бойца, армия на Украине ещё хуже.

"Я не служил срочную службу, мне она угрожала. То есть неявка на срочную службу — тюрьма, явка на срочную службу — это, в принципе, даже, наверное, чуть хуже тюрьмы, поскольку там творится вообще бардак. Было принято решение обойти данную вещь, и со знакомым пошли на контракт", — рассказал РИА Новости пленный боец нацбатальона.

По словам мужчины, он не придерживается националистических взглядов, однако на допросе показал татуировки, которые характерны для "азовцев"*.

* Украинский националистический полк "Азов" признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.