Проведение весеннего призыва в РФ никак не связано со спецоперацией на Украине, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.
"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту", — заявил замглавы Генштаба в интервью газете "Красная звезда".
По словам Бурдинского, в 2022 году весенний призыв планируется провести в соответствии с установленными законодательством сроками. Предполагается, что этой весной отправят служить 134 500 человек.
"Планируется призвать и направить для прохождения военной службы 134 500 человек, что несколько меньше, чем в аналогичный период прошлого года", — отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления.
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