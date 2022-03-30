В Генштабе ВС РФ исключили связь весеннего призыва со спецоперацией на Украине

Проведение весеннего призыва в РФ никак не связано со спецоперацией на Украине, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту", — заявил замглавы Генштаба в интервью газете "Красная звезда".

По словам Бурдинского, в 2022 году весенний призыв планируется провести в соответствии с установленными законодательством сроками. Предполагается, что этой весной отправят служить 134 500 человек.