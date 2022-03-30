Склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожили "Искандерами" ВС РФ

Два склада вооружений украинских военных уничтожены в результате ракетного удара ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка, Донецкой области",- сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, в результате нанесённых российскими военными ракетных ударов уничтожены также склады ГСМ ВСУ в районах Староконстантинов и Хмельницкий. Сообщается, что топливо с этих складов поставлялось для техники украинских войск в Донбассе.

Российская авиация и ракетчики уничтожили за сутки 64 украинских военных объекта. Удары были нанесены, в частности, по штабу украинских сил спецопераций в окрестностях посёлка Березниговатое в Николаевской области, а также 49 районам сосредоточения военной техники и опорным пунктам ВСУ.

Всего в ходе специальной военной операции российские военные уничтожили 124 украинских самолёта и 77 вертолётов, 214 ЗРК, 321 беспилотник, более 1750 танков и других боевых бронированных машин, 184 установки РСЗО, более 730 артиллерийских орудий и миномётов, а также 1640 единиц военного спецавтотранспорта.