Склады с боеприпасами украинских военных уничтожены в результате ракетного удара ВС РФ.
По информации Минобороны РФ, накануне российские военные нанесли удар крылатыми ракетами по складам ВСУ в Житомирской области.
"Крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населённых пунктов Ушомир и Весёловка Житомирской области", — сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Согласно сведениям Минобороны, уничтоженные склады снабжали боеприпасами группировку войск Украины в пригороде Киева.
Ранее в министерстве обороны сообщили об уничтожении 24 марта российскими крылатыми ракетами базы горючего в посёлке Калиновка под Киевом.
"Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", — заявил на брифинге представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.