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Автор Владимир Васютченко

Минобороны РФ заявило об уничтожении "Калибрами" складов с боеприпасами ВСУ

Силовые структуры

Склады с боеприпасами украинских военных уничтожены в результате ракетного удара ВС РФ.

Минобороны РФ заявило об уничтожении "Калибрами" складов с боеприпасами ВСУ

По информации Минобороны РФ, накануне российские военные нанесли удар крылатыми ракетами по складам ВСУ в Житомирской области.

"Крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населённых пунктов Ушомир и Весёловка Житомирской области", — сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

Согласно сведениям Минобороны, уничтоженные склады снабжали боеприпасами группировку войск Украины в пригороде Киева.

Ранее в министерстве обороны сообщили об уничтожении 24 марта российскими крылатыми ракетами базы горючего в посёлке Калиновка под Киевом.

"Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", — заявил на брифинге представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

 

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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