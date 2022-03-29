Минобороны РФ заявило об уничтожении "Калибрами" складов с боеприпасами ВСУ

Склады с боеприпасами украинских военных уничтожены в результате ракетного удара ВС РФ.

По информации Минобороны РФ, накануне российские военные нанесли удар крылатыми ракетами по складам ВСУ в Житомирской области.

"Крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населённых пунктов Ушомир и Весёловка Житомирской области", — сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

Согласно сведениям Минобороны, уничтоженные склады снабжали боеприпасами группировку войск Украины в пригороде Киева.

Ранее в министерстве обороны сообщили об уничтожении 24 марта российскими крылатыми ракетами базы горючего в посёлке Калиновка под Киевом.