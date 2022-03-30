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Автор Владимир Васютченко

Число батальонов армии США в Литве увеличат весной

Силовые структуры

Число находящихся в Литве батальонов армии США решено увеличить. Об этом сообщил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Число батальонов армии США в Литве увеличат весной

"Некоторое время в Литве будут дислоцированы два американских батальона. В конце апреля или начале мая прибудет новый батальон, а тот, который в настоящее время уже находится у нас, ротацию отложит", — цитирует министра ТАСС.

По словам Анушаускаса, обычно один американский батальон сменял другой, уже находящийся в Литве, но в связи с "изменением ситуации" эту схему решили скорректировать. Глава Минобороны отметил, что с прибытием второго батальона армии США численность военнослужащих из стран-союзников по НАТО в Литве станет рекордной.

"Уже сейчас военное присутствие альянса по сравнению с прошлым годом возросло на 1 тысячу человек", — заявил министр.

В сообщении уточняется, что в Литве размещены истребители стран — членов НАТО, несущие дежурство в небе стран Балтии. Также на территории республики дислоцировано около 3500 военнослужащих альянса. Это сводный батальон НАТО и ротационный батальон армии США.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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