ДНР не даст коридор для выхода украинских военных из Мариуполя: "Не отпустим"

Для украинских силовиков не будут организовывать коридор для выхода из Мариуполя, заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По его словам, ранее подобное предложение ВСУ уже отвергли.

Как подчеркнул Басурин, тем не менее ДНР обязуется "сохранить жизнь" украинским военным.

"Они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим", — пояснил Басурин РИА Новости.

Как подчеркнул Басурин, украинским военным уже предлагали покинуть Мариуполь по "зелёному коридору" ранее, что сократило бы количество боевых действий. Однако тогда командование отказалось.